"Она – моя последняя надежда". НАБУ перехватило разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго

Национальное антикоррупционное бюро в рамках дела "Роттердам +" обнародовало фрагмент разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранца о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго Украины.

Национальное антикоррупционное бюро перехватило разговор, который предположительно состоялся в марте-апреле 2020 года, топ-менеджера компании ДТЭК и иностранного гражданина о назначении министром энергетики кандидата-женщины. Расшифровку разговора НАБУ опубликовало в отчете "Формула "Роттердам+".

Компания ДТЭК была основана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ, которая принадлежит самому богатому гражданину Украины Ринату Ахметову Фамилии топ-менеджера ДТЭК, иностранца и кандидата в материалах бюро не указаны. Но из контекста можно сделать вывод, что речь идет о бывшем врио министра энергетики Ольге Буславец.

"Есть один кандидат, женщина, с которой у нас добрые отношения... Если за нее проголосуют и она получит поддержку – это достаточно облегчит нашу жизнь. Поскольку мы с ней разговариваем на одном языке, она из министерства, она все знает", – цитирует НАБУ менеджера компании.

Он отметил, что ранее этот кандидат была директором департамента электроэнергии в министерстве (Буславец работала на такой должности в Министерстве энергетики и угольной промышленности).

"Она в курсе всего, и я надеюсь, что она сможет... И она хороший персонаж с точки зрения, что очень решительная и готова быстро работать .Она – моя последняя надежда", – отметил менеджер группы.

Он добавил, что если этого кандидата не назначат министром, то, как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, она станет первым заместителем министра.

"То есть, понимаешь, нам нужен кто-то, кто может консолидировать это все, потоки на разных людей в секторе", – сказал менеджер группы.

Скриншот: НАБУ / drive.google.com

Буславец окончила энергетический факультет Донецкого технического университета, кандидат технических наук. Была бухгалтером и инженером на энергетических предприятиях, в частности, в компании "Донецкуголь". С 2005 года работает в Министерстве угольной промышленности (сейчас – Министерство энергетики), занимала должности главного специалиста, директора разных департаментов.

29 марта 2020 года премьер-министр Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Буславец министром энергетики, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра. 20 ноября Кабинет Министров Украины уволил Буславец с должности врио министра, она осталась работать в ведомстве первым заместителем министра.