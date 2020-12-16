ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Прокурора оставил в деле "Роттердам плюс" Высший антикоррупционный суд, а не генпрокурор – СМИ

Решение о том, что прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко не нужно заменять, принял Высший антикоррупционный суд 25 ноября, пишет Politeka.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Судья ВАКС отметил, что Пономаренко выполнял свои обязанности должным образом, а заявления НАБУ о его предвзятости он отверг
Судья ВАКС отметил, что Пономаренко выполнял свои обязанности должным образом, а заявления НАБУ о его предвзятости он отверг
Фото: rpr.org.ua

Высший антикоррупционный суд Украины не увидел оснований для замены прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко, который принял решение закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем доказательств. Решение ВАКС опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 25 ноября, на это обратило внимание издание Politeka.

"Следственным судьей не установлено оснований, закрепленных в ст. 77 УПК Украины для его удовлетворения. При таких обстоятельствах следственный судья приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления об отводе прокурору Пономаренко В.П.", – сказано в решении судьи Сергея Мойсака.

Судья также отметил, что Пономаренко выполнял свои обязанности должным образом, а заявления НАБУ о его предвзятости он отверг. 

Politeka напомнила, что НАБУ обвиняло Офис генерального прокурора и лично генпрокурора Ирину Венедиктову в нежелании заменить Пономаренко.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.

Теги: расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, судья, Высший антикоррупционный суд Украины, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Главное чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
"Главное – чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
  "TikTok для Санты". Рэпер Серега презентовал новогодний клип, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери. Аудио
  "TikTok для Санты". Рэпер Серега презентовал новогодний клип, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери. Аудио
Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество
Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS