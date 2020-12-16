Прокурора оставил в деле "Роттердам плюс" Высший антикоррупционный суд, а не генпрокурор – СМИ

Решение о том, что прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко не нужно заменять, принял Высший антикоррупционный суд 25 ноября, пишет Politeka.

Судья ВАКС отметил, что Пономаренко выполнял свои обязанности должным образом, а заявления НАБУ о его предвзятости он отверг Фото: rpr.org.ua

Высший антикоррупционный суд Украины не увидел оснований для замены прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко, который принял решение закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем доказательств. Решение ВАКС опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 25 ноября, на это обратило внимание издание Politeka.

"Следственным судьей не установлено оснований, закрепленных в ст. 77 УПК Украины для его удовлетворения. При таких обстоятельствах следственный судья приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления об отводе прокурору Пономаренко В.П.", – сказано в решении судьи Сергея Мойсака.

Судья также отметил, что Пономаренко выполнял свои обязанности должным образом, а заявления НАБУ о его предвзятости он отверг.

Politeka напомнила, что НАБУ обвиняло Офис генерального прокурора и лично генпрокурора Ирину Венедиктову в нежелании заменить Пономаренко.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.