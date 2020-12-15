Прокурор САП на слушаниях в антикоррупционном комитете Рады: Никаких доказательств по делу "Роттердам плюс" нет

Следствие не смогло установить пострадавших в уголовном производстве по делу "Роттердам плюс", сообщил старший прокурор группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко.

Досудебное расследование не смогло установить никаких убытков от действия формулы "Роттердам плюс", сообщил старший прокурор группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. Трансляцию комитет ведет в своем YouTube.

"Доказательств для составления обвиняемых актов недостаточно. И это было изложено в моем постановлении, согласно которому я принял решение о закрытии дела, – сказал Пономаренко. – Нет четкого установления убытков в уголовном производстве".

Он добавил, что следствие не смогло установить также и пострадавших в данном уголовном производстве.

"Оснований для заявления гражданского иска нет", – подчеркнул прокурор.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.