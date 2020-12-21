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Зеленский подтвердил законность "зеленых" тарифов в Украине – инвесторы

Офис президента Владимира Зеленского в ответ на запрос направил письмо в адрес Украинской ассоциации возобновляемой энергетики с разъяснением, что государство стоит на стороне инвесторов и гарантирует действие "зеленых" тарифов в Украине согласно действующему законодательству.

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Оснований для признания "зеленого" тарифа не соответствующим Конституции Украины, нет, подчеркивают в ассоциации
Оснований для признания "зеленого" тарифа не соответствующим Конституции Украины, нет, подчеркивают в ассоциации
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский указал на законность действия "зеленых" тарифов в Украине и отсутствие каких-либо факторов для признания их неконституционными. Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Офис президента направил письмо в адрес ассоциации с разъяснением, что государство стоит на стороне инвесторов и гарантирует действие "зеленых" тарифов в Украине согласно действующему законодательству.

"Украинская ассоциация возобновляемой энергетики получила ответ от руководителя аппарата Офиса президента Украины на свое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому о конституционности "зеленого" тарифа", – сообщает ассоциация.

Письмо с позицией президента о конституционном представлении 47 народных депутатов Украины по поводу соответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электрической энергии", которыми введен механизм стимулирования развития "зеленой" энергетики, было направлено и в Конституционный Суд Украины.

"В своем письме президент, в частности, отмечает что оспариваемые положения законов Украины определяют принципы установления "зеленого" тарифа с целью стимулирования развития возобновляемых источников энергии, и подчеркивает, что развитие возобновляемой энергетики, в том числе путем экономического стимулирования является вопросом энергетической безопасности", – сообщает УАВЭ.

"На основании анализа положений Конституции Украины и юридических позиций Конституционного Суда Украины в позиции президента сделан вывод, что оснований для признания "зеленого" тарифа не соответствующим Конституции Украины, нет", – подчеркивают в ассоциации.

https://www.facebook.com/UARE.com.ua/posts/2735510060045975

Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах 10 августа. 17 декабря КСУ принял решение о рассмотрении дела зеленых тарифов в закрытом режиме. По мнению управляющего партнера юридической компании Arzinger, адвоката Тимура Бондарева, суд не привлек полноценно стороны к делу но не обратил должного внимания к позиции инвесторов, которая раньше была предоставлена суда.

Годом ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ" заявил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности "зеленых" тарифов.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий, писала "Хвиля".

Теги: инвестиции, Конституционный Суд, энергетика, тарифы, Владимир Зеленский, зеленая энергетика, зеленый тариф
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