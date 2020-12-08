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Немецкие производители "зеленого" водорода не будут платить надбавку за "зеленую" электроэнергию

По информации юристов международной компании Pinsent Masons, исключение должно быть установлено в рамках реформы закона о возобновляемых источниках энергии, которая находится уже на завершающей стадии прохождения через бундестаг.

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Сбор на "зеленую" электроэнергию "снижен до нуля для электроэнергии, потребляемой компанией, производящей "зеленый" водород
Сбор на "зеленую" электроэнергию "снижен до нуля для электроэнергии, потребляемой компанией, производящей "зеленый" водород
Фото: depositphotos.com

Правительство Германии намерено освободить производителей "зеленого" водорода от налога на электроэнергию из возобновляемых источников, который ввели новым законом в рамках планов по увеличению потребления "зеленого" водорода и предотвращению выезда разработчиков технологии за границу. Об этом 1 декабря сообщили в международной юридической фирме Pinsent Masons, которая в том числе занимается вопросами энергетики и инфраструктуры и имеет в ФРГ три офиса.

По информации юристов, исключение должно быть установлено в рамках реформы закона о возобновляемых источниках энергии, которая находится уже на завершающей стадии прохождения через бундестаг: ее обсудили и передали в экономический комитет.

В формулировке авторства министерства экономики Германии поправка будет предполагать, что сбор на "зеленую" электроэнергию "снижен до нуля для электроэнергии, потребляемой компанией, производящей "зеленый" водород на заводе, независимо от ее предполагаемого использования". Это будет касаться всех заводов, введенных в эксплуатацию до января 2030 года.

В июне правительство Германии приняло Национальную водородную стратегию использования водорода для хранения энергии и в качестве энергоносителя и взяло на себя обязательство всесторонне продвигать водородные технологии. Отмечается, что это поможет сократить выбросы парниковых газов, так как водород практически не дает выбросов. 

16 ноября агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на министра экологии Франции Барбару Помпили, что правительство Франции намерено снизить тарифы для солнечных и ветровых электростанций, которые были построены с 2006-го по 2010 год. Пересмотр тарифов за предыдущие годы будет означать, что текущие выплаты будут снижены. Это коснется приблизительно 800 крупных проектов, в том числе порядка 150 проектов Electricite de France SA – компании, которую контролирует государство.

В Украине 1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа.

"Українські новини" пишут, что несмотря на это, даже после такого сокращения "зеленый" тариф в Украине более чем в два раза выше, чем в Германии.

Теги: Германия, ФРГ, тарифы, электроэнергия, зеленый тариф
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