ЕС отказывается от стимулирования "зеленой" энергетики высокой ценой – политолог Семенюк

Бизнес на электроэнергии из возобновляемых источников при высоких тарифах на такое электричество приносит собственникам солнечных и ветровых электростанций сверхприбыли, считает политический эксперт Тарас Семенюк.

Страны ЕС в последнее время отказываются от такого стимула для сферы "зеленой" энергетики, как повышенная цена на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, что ранее поддерживало строительство солнечных и ветровых электростанций. Такое мнение в комментарии изданию Gazeta.ua выразил политолог-международник Тарас Семенюк.

"Решения стран ЕС отказаться от завышенных тарифов для "зеленой" энергетики имеют общую причину – этот бизнес приносит собственникам солнечных и ветровых электростанций сверхприбыли. Ценовые стимулы являются чрезмерными. Очевидно, такие решения в Евросоюзе повлияют и на политику украинского правительства в отношении "зеленой" энергетики. В нашей стране также в этой сфере бизнес получает ничем не оправданные сверхприбыли", – считает эксперт.

16 ноября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на министра экологии Франции Барбару Помпили, что правительство Франции намерено снизить тарифы для солнечных и ветровых электростанций, которые были построены с 2006-го по 2010 год. Пересмотр тарифов за предыдущие годы будет означать, что текущие выплаты будут снижены. Это коснется приблизительно 800 крупных проектов, в том числе порядка 150 проектов Electricite de France SA – компании, которую контролирует государство.

Сейчас Франция платит владельцам этих проектов 750 млн евро в год, и ожидается, что за счет снижения тарифов за прошлые годы государство может сэкономить 400 млн евро в год. К 2030 году сумма экономии составит 4 млрд евро, отметила министр экологии Франции.

По данным украинской госкомпании "Гарантированный покупатель", обнародованным на ее официальном сайте, в 2020 году, по экспертным оценкам, генерация "зеленой" электроэнергии в стране может превысить 12 млрд кВт-ч, сумма выплат по "зеленому" тарифу в таком случае будет достигать около 58 млрд грн.