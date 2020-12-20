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Инвесторы обеспокоены особым началом рассмотрения дела по "зеленым" тарифам в КСУ – управляющий партнер UDP Renewables

В случае признания "зеленых" тарифов неконституционными инвесторам грозит финансовое банкротство, а Украине – репутационное, заявил управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко.

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Неприкосновенность прав собственности инвесторов и стабильности правил игры это фундаментальные, базовые понятия, заявил инвестор
Неприкосновенность прав собственности инвесторов и стабильности правил игры – это фундаментальные, базовые понятия, заявил инвестор
Фото: ufuture.com

Инвесторы, вложившие средства в развитие "зеленой" энергетики в Украине, обеспокоены началом процесса закрытого рассмотрения дела в Конституционном Суде Украины о якобы незаконности "зеленых" тарифов, поскольку суд не подтвердил привлечения присланных со стороны инвесторов выводов для более всестороннего рассмотрения дела. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко.

"Отрасль готовилась к этой дискуссии, работали наши юристы, работало много экспертных учреждений и организаций. Мы подготовили серьезные экспертные выводы. И нам непонятно, почему их не привлекли к рассмотрению дела и почему именно заседание перенесли в закрытый режим. Мне не хочется давать поспешных выводов, но это точно настораживающие сигналы", – сказал Евтушенко.

По его словам, в случае признания "зеленых" тарифов неконституционными инвесторам грозит банкротство, а Украине – репутационное банкротство.

"Неприкосновенность прав собственности инвесторов и стабильности правил игры – это фундаментальные, базовые понятия. Аналог может произойти с любой другой отраслью. Нам что, для того, чтобы инвестировать в Украину, необходимо всегда спрашивать точку зрения прокуратуры, налоговой, Конституционного Суда? Так можно обжаловать правила игры в любой отрасли. Поэтому это будет опасным прецедентом, и я думаю, последствия будут очень и очень долговечными", – добавил Евтушенко.

Он отметил, что из-за кризиса в отрасли многие инвесторы готовятся к судам и арбитражам.

"В принципе, они ставят крест на Украине как на стране, которая способна цивилизованно принимать инвестиции, гарантировать долгосрочную стабильность. Многие иностранцы собираются покидать наш рынок", – сказал Евтушенко.

КСУ 17 декабря принял решение о рассмотрении дела о "зеленых" тарифах в закрытом режиме. По мнению управляющего партнера юридической компании Arzinger, адвоката Тимура Бондарева, суд не привлек полноценно стороны к делу и не обратил должного внимания к позиции инвесторов, которая раньше была предоставлена суду, писала Politeka

Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах 10 августа по иску 47 народных депутатов, писала "Украинская правда".

Годом ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ" заявил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности "зеленых" тарифов.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий, писала "Хвиля".

Теги: инвестиции, Конституционный Суд, энергетика, КСУ, зеленый тариф
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