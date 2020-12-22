Украинского чиновника подозревают в многомиллионных схемах по продаже сжиженного газа

По данным Нацполиции Украины, мужчина продавал сжиженный углеводородный газ, который принимал на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Он нанес ущерб собственникам более чем на 25 млн гривен.

Полицейские подозревают украинского чиновника в продаже сжиженного углеводородного газа, который по условиям договора принял его на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 22 декабря.

Чиновник присваивал и продавал товар в течение года. Такими действиями он нанес ущерб инвесторам более чем на 25 млн гривен, рассказали правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в преступлении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на 12 лет.

Имя обвиняемого полиция не назвала, следствие продолжается.