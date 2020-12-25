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"ДТЭК Нефтегаз" завершил бурение глубокой газовой скважины на Мачухском месторождении

При бурении компания "ДТЭК Нефтегаз" применяла уникальные для Европы интегрированные решения и технологии, буровым подрядчиком выступило ООО "Сервис-Ойл".

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Скважина строилась в условиях сверхвысоких пластовых давлений, но благодаря интегрированному подходу была построена за 136 суток, это на 32 дня раньше проектного срока
Скважина строилась в условиях сверхвысоких пластовых давлений, но благодаря интегрированному подходу была построена за 136 суток, это на 32 дня раньше проектного срока
Фото: oilandgas.dtek.com

Компания "ДТЭК Нефтегаз" 24 декабря сообщила о завершении бурения скважины №57 глубиной 5270 м на Мачухском месторождении. По информации пресс-службы, был получен дебит 300 тыс. м3 газа в сутки с существенным потенциалом роста.

Скважина строилась в условиях сверхвысоких пластовых давлений, но благодаря интегрированному подходу была построена за 136 суток, это на 32 дня раньше проектного срока.

"Буровым подрядчиком выступило ООО "Сервис-Ойл", многолетний партнер "ДТЭК Нефтегаз" по глубокому бурению. При этом была использована буровая установка Bentec-450 т, оснащенная интеллектуальной системой верхнего привода Smart Top Drive. Непродуктивное время работы установки не превысило 1,0%. Строительство наклонно-направленного участка скважины было выполнено с использованием роторно-управляемых систем Schlumberger и LWD модулей каротажа. Благодаря применению интеллектуальных автоматизированных систем управления и интеграции данных глубинной телеметрии компания оптимизировала процесс бурения и повысила его экономическую эффективность", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что на объекте был реализован комплекс новейших методов исследований, предложенный компанией Weatherford. Это позволило провести дополнительную оценку геологического строения, подтвердить ресурсный потенциал и спланировать технологии дальнейшего освоения месторождения.

Благодаря применению комплексного инженерного подхода и инновационных технологий в бурении компания могла сократить сроки строительства скважины и получить проектный дебит, рассказал директор по разведке и перспективному развитию "ДТЭК Нефтегаз" Иван Гафич.

"Также это позволило подтвердить перспективность дальнейшей разработки Мачухского месторождения, продолжить наращивание добычи газа и увеличить вклад "ДТЭК Нефтегаз" в достижение энергонезависимости Украины", – сказал он.

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