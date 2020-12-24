ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

НАК "Нафтогаз України" и "Укрнафта" погасили долги перед правительством Украины

Операции между НАК "Нафтогаз України" и "Укрнафтою" пополнили украинский бюджет на 10,3 млрд грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Нафтогаз" заплатил "Укрнафті" 23,5 млрд грн за газ
"Нафтогаз" заплатил "Укрнафті" 23,5 млрд грн за газ
Фото: depositphotos.com

Взаимные расчеты между госбюджетом Украины, НАК "Нафтогаз України" и ПАО "Укрнафта" завершены. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз України".

По данным компании, Министерство энергетики Украины заплатило "Нафтогазу" компенсацию 32,2 млрд грн за поставки импортируемого газа в течение 2015–2019 годов в рамках возложенных специальных обязанностей. В течение этого периода "Нафтогаз" продавал газ по регулируемой цене ниже рыночной для нужд населения, бюджетных и религиозных организаций.

"Нафтогаз" признал эту компенсацию своей прибылью и оплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль. Также группа заплатила "Укрнафті" компенсацию за газ добычи 2006 года включительно с суммой в 12,6 млрд грн и осуществила предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будут поставлять следующие несколько лет. Фактические поставки газа также означают налогооблагаемую прибыль для "Укрнафти" в этот период", – говорится в сообщении.

"Укрнафта" осуществила ряд налоговых платежей в государственный бюджет, в частности, 3,3 млрд грн налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн за просроченные налоговые обязательства, включая штрафы и пеню.

"Мы нашли решение на получение компенсации за импортированный газ, поставленный в рамках возложенных специальных обязанностей с 2015-го по 2019 год, а также уплаты значительных налоговых долгов и добавили более 10 млрд грн в государственный бюджет. Это прекрасный пример эффективной, слаженной работы правительства, "Нафтогазу" и менеджмента "Укрнафти" в интересах государства", – отметил финансовый директор группы Петер ван Дрил.

4 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4119 о финансовом оздоровлении ПАО "Укрнафта". За него проголосовали 279 народных депутатов.

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского принадлежит 43% акций этой компании, а НАК "Нафтогаз України" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

25 июня этого года председателем наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" стал представитель НАК "Нафтогаз України", гендиректор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко.

Теги: Украина, госбюджет, НАК Нафтогаз, прибыль, Укртранснафта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие G
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS