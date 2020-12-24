Витренко уже занимается вопросом тарифов на электроэнергию для населения – Шмыгаль

Урегулирование баланса на рынке электроэнергии – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль: Мы готовимся принять это решение в ближайшее время Фото: kmu.gov.ua

Решение по публичным специальным обязательствам (ПСО) на рынке электроэнергии Украины будет принято в ближайшее время, заявил глава правительства Денис Шмыгаль 24 декабря на открытии воздушной линии "Запорожская АЭС – Каховская", пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Урегулирование баланса на рынке электроэнергии – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке электроэнергии, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время", – сказал премьер.

Он добавил, что Монистерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, просчитывают потребность в повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2021 году.

Кабинет Министров на одном из последних в этом году заседаний планирует рассмотреть вопрос об изменении модели ПСО на рынке электроэнергии, сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на свой источник в правительстве.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.