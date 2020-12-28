Плачков: При реализации Нацплана по выбросам Украине придется остановить энергоблоки ТЭС и прибегнуть к импорту из России и Беларуси

Украина взяла на себя очень жесткие обязательства по уменьшению выбросов, для этого нужна реконструкция и модернизация оборудования в основном на тепловых электростанциях на миллиарды евро, заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Иван Плачков: На первом этапе цены могут быть низкими, для того, чтобы "Интер РАО" и "Белэнерго" зашли в Украину. А потом, конечно, цены поднимутся Фото: capital.ua

Для выполнения требований Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ) понадобится принудительная остановка блоков теплоэлектростанций, это создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине и вынудит страну импортировать электроэнергию из России и Беларуси, заявил в комментарии изданию Politeka глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

"Национальный план утвержден на законодательном уровне. И его нужно или выполнять как закон Украины, или надо переносить. Учитывая то, что в этом национальном плане Украина на себя взяла очень жесткие обязательства по уменьшению выбросов, то для его выполнения необходимо провести масштабнейшую реконструкцию и модернизацию оборудования, в основном на тепловых электростанциях, которые оцениваются в миллиардах евро, – отметил эксперт. – На первом этапе цены могут быть низкими, для того, чтобы "Интер РАО" и "Белэнерго" зашли в Украину. А потом, конечно, цены поднимутся. А потом уже будут параллельно с ценовыми требованиями уже и требования другого рода, я думаю, и политические".

Плачков считает, что государство должно предусмотреть источники финансирования и изменить сроки вывода энергоблоков на ремонт для модернизации.

Введение национального плана, утвержденного в 2017 году, предусматривает внесение изменений в нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ теплосиловыми установками, номинальная мощность которых превышает 50 МВт. Всего в Украине насчитывается более 220 крупных сжигающих установок.

На заседании Кабинета Министров Украины 24 июля 2019 года было принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, в частности – перенести сроки по реализации экологических мер для тепловых электростанций.

В Украине пока нет путей для реализации Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, поэтому Кабмин принял решение скорректировать обязательства, чтобы формально не нарушать их, отмечал тогда Плачков.