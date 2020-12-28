С 1 января Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии для населения

С нового года и до 31 марта население будет оплачивать всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.

На заседании 28 декабря правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. Льгота будет отменена с 1 января 2021 года, сообщает "РБК-Украина".

"Продлить режим ПСО (публичных специальных обязательств. – "ГОРДОН") до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час", – цитирует агентство и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Таким образом, с нового года и до 31 марта население будет оплачивать всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

"В целом проект и.о. министра Юрия Витренко сохраняет заниженные тарифы на электроэнергию для населения. Даже после повышения они будут примерно в два раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию", – отмечает "РБК-Украина".

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.