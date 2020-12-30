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ДЕНЬГИ

В Минэнерго объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию

Кабинет Министров 28 декабря установил единый тариф на электроэнергию для населения в период с нового года до 31 марта 2021-го – 1,68 грн/кВт-час. В Министерстве энергетики пояснили: постановление приняли, чтобы избежать стремительного роста тарифа для населения уже с января.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года
Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года
Фото: depositphotos.com

На заседании 28 декабря правительство Украины приняло постановление, которым отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей и продлило срок действия положения о специальных обязательствах участников рынка электрической энергии (ПСО). 

Как пояснила пресс-служба Министерства энергетики, это постановление приняли, чтобы избежать стремительного роста тарифа для населения уже с января 2021 года. 

"Срок действия механизма ПСО истекает 1 января 2021 года, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3.30 грн/кВт-час)", – говорится в релизе. 

Согласно постановлению Кабмина, с Нового года и до 31 марта население будет оплачивать всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.

В министерстве сообщили, что этим постановлением установили единую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей. 

"Фактически тариф для населения до 31 марта 2021 года сохранен на текущем уровне (не считая льготную цену за первые 100 кВт-час в месяц). В то же время сохранены и оставлены без изменений коэффициенты двух- и трехзонного учета электрической энергии. Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии ее цена в ночное время будет на 50% меньше", – пояснили в ведомстве.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, энергетика, тарифы, электроэнергия
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