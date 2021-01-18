В Беларуси прошли акции протеста. Правозащитники сообщили о задержанных

В Беларуси прошел 162-й день протестов против фальсификации выборов и насилия при температуре до -30.

В белорусских городах 17 января прошли воскресные акции протеста, самые массовые состоялись в Минске, сообщило "Радыё Свабода".

Акции прошли, несмотря на сильные морозы, местами температура снижалась до -29 градусов.

По информации журналистов, в 162-й день акций протеста люди вышли с бело-красно-белой символикой. Всего по стране состоялось не менее 30 акций.

По данным правозащитного центра "Весна", за два дня в Беларуси задержали 10 человек, большинство из них – в Минске.

"16-го и 17 января правозащитники "Весны" продолжают фиксировать факты политического преследования в Беларуси: задержания, обыски и другие формы давления на граждан за их активную позицию и недовольство действиями властей", – отметили правозащитники.

В Витебске 16 января прошел обыск у студента Тимофея Журкевича. Милиционеры забрали жесткий диск компьютера и телефон. Тимофея задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил правозащитный сайт "Витебская весна".

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.