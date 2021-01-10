"В год быка без крысы!" В Беларуси прошли марши протеста

В белорусских городах сегодня прошли массовые акции протеста против фальсификации выборов, наиболее массовые состоялись в Минске. Волонтеры сообщили о задержанных участниках протестных акций.

10 января в Беларуси 155-й день протестов против фальсификации президентских выборов и расправы со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщило "Радыё Свабода".

Марши солидарности, пикеты и флешмобы прошли в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, Молодечно, Новогрудке и других городах Беларуси. Наиболее массовые акции прошли в Минске. Участие в них приняли около тысячи человек.

По информации "Радыё Свабода", во время маршей люди скандировали: "В год быка без крысы!", "Верь! Мы можем! Победим!", "Живе Беларусь!".

Журналисты отметили, что более месяца в Минске не проходили массовые акции протеста из соображений безопасности. Силовики в воскресенье не успевали разогнать дворовые акции, которые не координируются из одного центра, поэтому "задержанных мало, станции метро не закрыты, мобильный интернет не выключен", сообщила "Радыё Свабода".

По информации волонтерского Telegram-канала "Списки задержанных", 10 января в Минске стало известно о троих задержанных. В списке задержанных 8-го и 9 января – 15 фамилий, отметили волонтеры.

С 9 августа, когда в Беларуси начались массовые митинги против результатов президентских выборов, по 31 декабря в стране задержали 25 326 человек. Об этом 6 января сообщил правозащитный центр "Весна" совместно с волонтерской службой.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией". Два президента обсуждали "попытки вмешательства в Беларусь извне". Лукашенко говорил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. По словам Путина, Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям в подавлении протестов.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.