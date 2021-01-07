Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, посещая в Рождество храм в Минске, заявил, что в святой день необходимо "взять в руки голову и задуматься о будущем."

Лукашенко 23 сентября 2020 года, по его мнению, вступил в должность президента Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, посещая в Рождество храм в Минске, призвал граждан "взять в руки голову" и подумать о будущем страны. Об этом 1 января сообщила "Белта".

По его словам, в святой день необходимо "взять в руки голову и задуматься о нашем будущем". Он добавил, что сейчас это "очень актуально и очень важно".

Лукашенко считает, что если потерять то, что есть сейчас, это может произойти безвозвратно. Необходимо не допустить "чтобы дети ходили в лаптях и опять под плеткой", подчеркнул он.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.