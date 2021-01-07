ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, посещая в Рождество храм в Минске, заявил, что в святой день необходимо "взять в руки голову и задуматься о будущем."

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко 23 сентября 2020 года, по его мнению, вступил в должность президента
Лукашенко 23 сентября 2020 года, по его мнению, вступил в должность президента
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, посещая в Рождество храм в Минске, призвал граждан "взять в руки голову" и подумать о будущем страны. Об этом 1 января сообщила "Белта".

По его словам, в святой день необходимо "взять в руки голову и задуматься о нашем будущем". Он добавил, что сейчас это "очень актуально и очень важно". 

Лукашенко считает, что если потерять то, что есть сейчас, это может произойти безвозвратно. Необходимо не допустить "чтобы дети ходили в лаптях и опять под плеткой", подчеркнул он.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Рождество, Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, дети, будущее, обращение, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда
"Размораживаем улыбки". Дан Балан позировал на фото с куском льда
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев G
Дмитрий ГОРДОН
"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы
"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото
Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже
Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже
Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето
Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS