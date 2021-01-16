"Работать не хотят". Лукашенко считает, что протесты в Беларуси затянулись из-за закрытых границ

Протесты в Беларуси затянулись, потому что в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции закрыты границы, сказал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко объяснил затянувшиеся в стране протесты закрытыми из-за пандемии коронавируса границами. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1", фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Наили Аскер-заде в субботу, 16 января.

Лукашенко подчеркнул, что каждый раз после президентских выборов переворачивают и сжигают машины.

"К этому не привыкнешь, но это факт. Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы [Россия] закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда выдавили. Они здесь остались, а работать не хотят", – сказал Лукашенко.

По его мнению, в протестных акциях участвовало всего 10–12 тыс. человек, а в Telegram публиковали фотографии и выдавали информацию так, как будто участвовало 200 тыс.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.