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"Смени памперс, ботокс". В Петербурге задержали несколько десятков участников пикета в поддержку Навального

Российский политик Алексей Навальный, которого сегодня арестовали на 30 суток, призвал своих сторонников выходить на протесты. Их начала задерживать полиция.

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Полиция задерживает людей с применением грубой силы, сообщают местные СМИ
Полиция задерживает людей с применением грубой силы, сообщают местные СМИ
Фото: Объектив Реалий / Telegram

В Петербурге возле станции метро "Гостиный двор" задержали, по последним данным, 30 человек, которые устроили одиночные пикеты в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Среди задержанных – корреспондент "Дождя" Денис Кабаков. Отмечается, что перед задержанием он показал пресс-карту.

Активисты вышли на улицу с плакатами “Свободу Навальному” и “Я/МЫ Навальный”. Задержанным вменяют нарушение установленного порядка проведения акции.

Среди задержанных – экс-депутат Нарвского округа Анна Каруличева, глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина, а также активист Павел Чупрунов.

Силовики задержали также троих пикетчиков, которые стояли с плакатами "Гарант обделался" и "Смени памперс, ботокс. Смердит", пишет издание "ОВД-инфо".

Фото: ovdinfo.org
Фото: ovdinfo.org

17 января Навальный вернулся в Россию после лечения от последствий отравления в клинике "Шарите" в Германии. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего суд арестовал его на 30 суток.

Изначально самолет, на котором из Берлина летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

С 29 декабря 2020 года Навальный находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Теги: Россия, Алексей Навальный, протесты, Санкт-Петербург, пикет, Гостиный двор, задержание
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