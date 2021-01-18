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ТКГ провела первое заседание в 2021 году, договорились о поставках газа в Марьинку

В ходе заседания подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, которое прошло в формате видеоконференции, достигли принципиальной договоренности о возобновлении поставок газа в Марьинку Донецкой области, сообщила украинская делегация в ТКГ.

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В ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку
В ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку
Фото: volnovaha-police.dn.ua

18 января возобновила работу трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе, первое заседание провела подгруппа по безопасности, проинформировала пресс-служба украинской делегации в ТКГ. 

В ходе переговоров, которые прошли в формате видеоконференции, достигли принципиальной договоренности о возобновлении поставок газа в Марьинку Донецкой области, говорится в сообщении делегации, опубликованном в Facebook. 

Договориться удалось благодаря активному содействию председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ Яшару Халиту Чевику, сообщили в пресс-службе украинской делегации.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся недопущения нарушений режима прекращения огня на Донбассе и создания условий для разведения сил и средств, а также разминирования на новых участках.

"Российская сторона настаивает на "совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня". Наша делегация предложила начать такое усовершенствование со следующих актуальных вопросов: 1) недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11 января; 2) содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения", – сообщили в делегации Украины. 

Все вопросы планируют конкретизировать во время общего заседания ТКГ 21 января. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/187244543185964

Проведение работ по восстановлению газоснабжения Марьинки откладывалось из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков, сообщали в Донецкой облгосадминистрации в декабре. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, газ, переговоры, Марьинка, контактная группа, разминирование, Яшар Халит Чевик, ТКГ
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