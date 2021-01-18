Я убежден, что прививки должны быть обязательными для всех – экс-главный санврач Украины

Если государство будет проводить вакцинацию только тем, кто захочет, то через 10 лет на таком государстве можно будет поставить крест, заявил в интервью "Обозревателю" бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

Выборочная вакцинация ставит под угрозу население всей страны, прививки должны быть обязательными для всех, считает экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Блиц-интервью с ним опубликовало издание "Обозреватель".

Если человек не прививается, то "государство должно включать механизмы" влияния, подчеркнул Бережнов.

"Государство должно определить, чего оно хочет, и проводить какую-то политику… Не надо ставить под угрозу население всей страны. Если государство будет проводить вакцинацию только тем, кто хочет, через 10 лет на таком государстве можно будет поставить крест. И за границу никто не пустит, и с такой страной общаться будут только через забор, потому что кто его знает, чем люди в этой стране болеют", – отметил он.

Как сказал Бережнов, люди должны быть ответственными гражданами, "именно этим население отличается от народа".

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим“, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Как рассказала агентству “РБК-Украина“ народный депутат Украины от “Слуги народа“ Евгения Кравчук, Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них – британская компания AstraZeneca. Скорее всего, в первых партиях Украина получит три разные вакцины, отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

14 января Степанов высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 18 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,163 млн человек, умерло 20 869 заболевших, выздоровело 871 196 человек.