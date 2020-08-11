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ОБЩЕСТВО

В Украине от кори вакцинированы только 37% детей до года – Минздрав

Уровень вакцинации детей от кори в Украине сейчас является недостаточным, чтобы выработать коллективный иммунитет и остановить распространение заболевания, заявили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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Уровень вакцинации детей от кори остается низким, отметили в ЦОЗ
Уровень вакцинации детей от кори остается низким, отметили в ЦОЗ
Фото: depositphotos.com

В Украине по состоянию на начало июля 2020 года от кори получили прививки только 37% детей в возрасте до года от планового годового показателя. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины 11 августа.

Среди детей в возрасте до шести лет этот показатель составляет 41%, отметили в ведомстве.

"Такой процент охвата прививками от кори в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если достаточное количество людей в стране вакцинировано (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети и взрослые остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания", – заявили в ЦОЗ.

В пресс-службе напомнили, что с начала года в Украине корью заболело 245 человек, 19 из них – дети до года.

В прошлом году темп вакцинации от кори позволил достичь лишь 93,2%, отметили в ЦОЗ.

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, сообщали во Всемирной организации здравоохранения.

В мае 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в Украине снизился уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита на 20% за первый квартал 2020 года

В начале июля Степанов заявлял, что уровень иммунизации в Украине среди детей в июне немного увеличился.

Теги: вакцинация, корь, Минздрав, прививки
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