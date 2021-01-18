В первых партиях Украина, скорее всего, получит три разные вакцины от COVID-19 – Шмыгаль

Все вакцины от COVID-19 будут лицензированы в Украине, одобрены во Всемирной организации здравоохранения и в других странах, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина получит вакцину против коронавируса не позднее февраля, сейчас есть возможность выбирать из трех препаратов, заявил в интервью “Интерфакс-Украина“ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Это будут вакцины с высокой эффективностью, отметил глава правительства.

“На сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях мы будем иметь как раз три разные вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, однозначно будут одобрены ВОЗ и в других странах“, – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцины от COVID-19, они проводят третью стадию клинических исследований препарата, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина. Об их названиях или параметрах Шмыгаль не рассказал, поскольку Министерство здравоохранения Украины подписало с производителями соглашение о неразглашении информации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 18 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,163 млн человек, умерло 20 869 заболевших, выздоровело 871 196 человек.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки“ Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим“, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Как рассказала агентству “РБК-Украина“ народный депутат Украины от “Слуги народа“ Евгения Кравчук, Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них – британская компания AstraZeneca.

14 января Степанов высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.

По данным агентства Bloomberg, на утро 17 января в мире сделали более 39,7 млн прививок от коронавируса, кампания стартовала в 51 стране.