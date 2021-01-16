Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19 – Кравчук

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что среди трех разработчиков вакцин есть и британская компания AstraZeneca.

Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от коронавируса. Об этом в комментарии агентству РБК-Украина рассказала народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгения Кравчук. –

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-совещания с представителями фракции рассказал, что среди этих трех разработчиков точно есть британская компания AstraZeneca.

Другие компании названы не были.