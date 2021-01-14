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Twitter ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от COVID-19

Последний пост в Twitter российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции опубликован несколько часов назад, это ссылка на материал о том, что Россия в феврале подаст заявку в ЕС на одобрение своей вакцины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская вакцина подверглась критике, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Российская вакцина подверглась критике, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Фото: EPA

Доступ к аккаунту вакцины "Спутник V" в Twitter 14 января был ограничен. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций в Twitter.

"Попросите Twitter восстановить доступ, чтобы Sputnik V мог и дальше делиться информацией о борьбе с COVID-19, спасении жизней и восстановлении экономики", – отметили в твите.

Последний пост в Twitter российской вакцины был опубликован несколько часов назад, это ссылка на материал Reuters о том, что Россия в феврале подаст заявку в ЕС на одобрение своей вакцины.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.  Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в середине декабря. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакциной "Спутник V" уже привили более 1,5 млн человек. Кроме России, применение вакцины одобрено в Беларуси, Сербии, Аргентине и Боливии. 

2 января нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V". В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. "Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – отметил он

5 января "Биолек" и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в плане вакцинации.

Теги: Россия, Twitter, вакцинация, вакцина
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