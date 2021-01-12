Кулеба: Пропагандистские возможности российской вакцины "Спутник V" намного превышают ее реальную эффективность

Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставок вакцины против коронавируса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает против применения в Украине российской вакцины против коронавируса. Об этом он заявил 12 января в эфире канала "1+1".

"Сам факт такой дискуссии – признак навязанной нам гибридной дискуссии об этой вакцине. Хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность... Окончательных результатов исследований по "Спутнику" нет. Это медицинский показатель. Но я хочу сказать, что есть более важный фактор с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропанандистский. Нам навязывают эту историю, что вот вас все бросили, вы ничего не можете, а мы, как всегда, "братский народ", вот это все, мы рядом и готовы помочь. В правительстве я бы выступал против такого решения, потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставок вакцины", – сказал министр.

Кулеба отметил, что выступал бы против применения в Украине российской вакцины, даже если бы она была эффективной.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в середине декабря. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакциной "Спутник V" уже привили более 1,5 млн человек. Кроме России, применение вакцины одобрено в Беларуси, Сербии, Аргентине и Боливии.

2 января нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V". В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. "Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – отметил он.

5 января "Биолек" и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в плане вакцинации.