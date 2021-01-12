ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: Пропагандистские возможности российской вакцины "Спутник V" намного превышают ее реальную эффективность

Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставок вакцины против коронавируса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская вакцина подверглась критике из-за разрешения на применение до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Российская вакцина подверглась критике из-за разрешения на применение до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает против применения в Украине российской вакцины против коронавируса. Об этом он заявил 12 января в эфире канала "1+1".

"Сам факт такой дискуссии – признак навязанной нам гибридной дискуссии об этой вакцине. Хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность... Окончательных результатов исследований по "Спутнику" нет. Это медицинский показатель. Но я хочу сказать, что есть более важный фактор с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропанандистский. Нам навязывают эту историю, что вот вас все бросили, вы ничего не можете, а мы, как всегда, "братский народ", вот это все, мы рядом и готовы помочь. В правительстве я бы выступал против такого решения, потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставок вакцины", – сказал министр.

Кулеба отметил, что выступал бы против применения в Украине российской вакцины, даже если бы она была эффективной.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.  Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в середине декабря. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакциной "Спутник V" уже привили более 1,5 млн человек. Кроме России, применение вакцины одобрено в Беларуси, Сербии, Аргентине и Боливии. 

2 января нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V". В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. "Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – отметил он

5 января "Биолек" и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в плане вакцинации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, вакцинация, Дмитрий Кулеба, вакцина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Киркоров показал себя четырехлетнего
Киркоров показал себя четырехлетнего
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель? В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель? В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Вирастюк показал семейный отдых в горах
Вирастюк показал семейный отдых в горах
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
Премьера картины "Морбиус" перенесена из-за пандемии коронавируса
Премьера картины "Морбиус" перенесена из-за пандемии коронавируса
"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка
"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS