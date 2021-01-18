МАУ подготовила свои самолеты для транспортировки вакцин от COVID-19

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что готова к транспортировке вакцины от коронавируса как в Украину, так и по всему миру.

В МАУ отметили, что с начала карантина перевезли 870 тонн грузов медицинского назначения Фото: depositphotos.com

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подготовила свои самолеты для транспортировки вакцин от COVID-19. Об этом говорится на сайте МАУ.

"Во всем мире с начала 2021 года началась активная стадия вакцинации населения, которая будет иметь тенденцию к увеличению в течение всего текущего года. С учетом особенностей соблюдения необходимых температурных режимов, транспортировка вакцины авиационным транспортом является наиболее быстрым и надежным способом доставки. С целью обеспечения доставки вакцин авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины в качестве груза", – говорится в сообщении.

При этом в МАУ отметили, что готовы к транспортировке вакцины как в Украину, так и по всему миру.

В авиакомпании также добавили, что с начала карантина перевезли 870 тонн грузов медицинского назначения.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

По данным агентства Bloomberg, на утро 18 января в мире сделали более 42,2 млн прививок от коронавируса, кампания стартовала в 51 стране.