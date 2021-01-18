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Кабмин установил предельную цену на газ для населения. Средняя платежка уменьшится на 500 гривен – Шмыгаль

Украинские поставщики газа не смогут поднимать цену выше, чем 6,99 грн за кубометр. При такой стоимости средняя платежка за коммунальные услуги будет примерно на 500 грн меньше, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Цену газа на период карантина зафиксировали на уровне 6,99 грн за куб
Цену газа на период карантина зафиксировали на уровне 6,99 грн за куб
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб, поставщики газа не смогут поднимать цену. Решение снизит цену на газ для украинцев в среднем на 30%. При этом для части наших граждан это будет уменьшение на 40%", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Установленная правительством цена – ниже на 1,5 грн за м³, чем в отопительном сезоне 2018–2019 годов.

"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5–3 тыс. грн на домохозяйство, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты",  пояснил премьер.

Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

"Это решение даст уменьшение тарифа на распределение газа по мелким облгазам на 50% и более процентов",  заключил глава правительства.

Решение Кабмина последовало за резким увеличением тарифов на распределение газа. С начала января 2021 года они выросли почти в два раза, до 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

По Украине прошли акции протеста, связанные с увеличением коммунальных тарифов, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. 13 января правительство ввело государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона.

Теги: газ, протесты, тарифы, карантин, Денис Шмыгаль, цена на газ
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