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ОБЩЕСТВО

В нескольких городах Украины сегодня перекрывают дороги и пикетируют горсоветы из-за тарифов на газ

Акции протеста проходят в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах.

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В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах требуют отменить повышение тарифов
В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах требуют отменить повышение тарифов
Фото: molbuk.ua

В ряде городов Украины сегодня проходят акции протеста из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов.

Так, в Полтаве около 200 человек собрались возле здания облгосадминистрации, сообщает "Полтавщина". Кроме уменьшения цен на газ, они просят вернуть льготный тариф на электроэнергию. Участники митинга хотели передать свои требования главе администрации, но их не пропустил кордон полиции. Из-за массовой акции было ограничено движение троллейбусов, но его, по данным издания, уже восстановили.

Фото: poltava.to
Фото: poltava.to

Фото: poltava.to
Фото: poltava.to

Во Львове возле помещения АО "Львовгаз" проходит акция протеста, в которой принимают участие около сотни львовян, сообщает местное издание "Четверта студія".

Фото: 4studio.com.ua/
Фото: 4studio.com.ua

В Ивано-Франковске несколько десятков человек собрались под офисом АО "Ивано-Франковскгаз", пишет "Галка". Иванофранковцы попытались зайти к руководству учреждения, однако их не впустили. Сообщается, что после этого люди перешли под облсовет и горсовет. Протестующие планируют повторить акцию через неделю.

В Ивано-Франковской области на протест также вышли жители Долины, которые перекрыли въезд в город. Отмечается, что также перекрыли дорогу и в селе Голинь, возле Калуша.

Фото: galka.if.ua
Фото: galka.if.ua

Фото: galka.if.ua
Фото: galka.if.ua

В Одессе на Думской площади у входа в городской совет несколько десятков человек потребовали у мэрии вернуть в коммунальную собственность городские коммуникации – водопровод, канализацию, газопровод и электросети – и снизить цены в платежках. Об этом пишет "Думская". Сообщается, что акции проходят и в Одесской области. В Болграде несколько десятков жителей райцентра заблокировали дорогу на выезде из города.

На Буковине люди собрались возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста полиции в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района, сообщает местное отделение полиции.

В Закарпатской области перекрыта трасса в городе Хуст, образовался автомобильный затор, пишет "Главком".

В центре Винницы более сотни горожан вышли на митинг "Нет тарифному геноциду" против повышения тарифов на энергоносители, в частности на газ, пишет местное издание "Реал". Акции прошли также в Казатине, Хмельнике и Жмеринке. Собравшиеся решили повторить акцию после завершения жесткого карантина – 24 января.

В Прилуках в Черниговской области, пишет "Высокий вал", собралось около 200 людей. Они подготовили обращения к президенту и в Кабинет Министров о понижении тарифов и перекрыли центральную улицу во всех направлениях.

В Херсоне около 100 человек пришли к АО "Херсонгаз", сообщает "112.ua".

В Краматорске Донецкой области протестующих принял мэр города Александр Гончаренко, пишет "Общежитие". Разговор продолжался около полутора часов. Мэр обещал, что власти Краматорска официально обратятся с письмом в адрес Кабинета Министров Украины, кроме того, жалобы и предложения горожан по поводу тарифов на электроэнергию будут переданы народному депутату Украины Максиму Ефимову.

В воскресенье, 10 января, ряд акций протеста прошел в Харьковской областиЛюди перекрывали трассу в Полтавской области в знак протеста против повышения тарифов 4 января и 8 января. 6 января аналогичная акция прошла в Прикарпатье, 7 января – в Харьковской области.

24 декабря 2020 года Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал. Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

Теги: Львов, Одесса, Полтава, протесты, Ивано-Франковск, Винница, Прикарпатье, митинг, пикет, Краматорск, тарифы, Прилуки, Александр Гончаренко
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