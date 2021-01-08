В Полтавской области протестующие вновь перекрыли трассу Киев – Харьков

Местные жители в знак протеста против повышения тарифов заблокировали трассу в районе поселка Чутово.

Под Полтавой в очередной раз перекрыли трассу Киев – Харьков tФото: truexanews / Telegram

Жители Полтавской области продолжают протестовать против высоких тарифов на газ. Сегодня они заблокировали трассу Киев – Харьков в поселке Чутово. Фото и видео свидетелей опубликовал канал "Труха Харьков". в Telegram.

Сообщается, что протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу. В результате на дороге образовалась пробка. На месте дежурят правоохранители.

Люди уже перекрывали трассу в Полтавской области в знак протеста против повышения тарифов четыре дня назад, 4 января. 6 января аналогичная акция прошла в Прикарпатье, 7 января – в Харьковской области.

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