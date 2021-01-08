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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Полтавской области протестующие вновь перекрыли трассу Киев – Харьков

Местные жители в знак протеста против повышения тарифов заблокировали трассу в районе поселка Чутово.

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Под Полтавой в очередной раз перекрыли трассу Киев Харьков
Под Полтавой в очередной раз перекрыли трассу Киев – Харьков
tФото: truexanews / Telegram

Жители Полтавской области продолжают протестовать против высоких тарифов на газ. Сегодня они заблокировали трассу Киев – Харьков в поселке Чутово. Фото и видео свидетелей опубликовал канал "Труха Харьков". в Telegram.

Сообщается, что протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу. В результате на дороге образовалась пробка. На месте дежурят правоохранители.

Люди уже перекрывали трассу в Полтавской области в знак протеста против повышения тарифов четыре дня назад, 4 января. 6 января аналогичная акция прошла в Прикарпатье, 7 января – в Харьковской области.

24 декабря 2020 года Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал. Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

НАК "Нафтогаз України" увеличила на декабрь оптовую цену на природный газ на 873,28 грн за 1 тыс. м³ – до 7323,72 грн – для предприятий тепловой коммунальной энергетики.

28 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

Теги: газ, протесты, тарифы, Полтавская область
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