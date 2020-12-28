Шмыгаль поручил Витренко и АМКУ проверить цены на газ для населения

Врио министра энергетики Юрий Витренко и Антимонопольный комитет Украины должны провести аудит составляющих тарифа на газ для населения, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения. Об этом он сказал на заседании правительства 28 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Есть несколько поручений для Юрия Витренко. Вместе с АМКУ проверьте обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов и снижения составляющих тарифа, которые являются несправедливыми с точки зрения рынка и рыночных условий. Это касается и тарифа на транспортировку, и газовых коэффициентов, и других составляющих", – сказал премьер.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.