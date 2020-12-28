ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Газсбыты установили самые высокие цены на газ среди всех поставщиков – СМИ

Журналисты специализированного издания "ГазПравда" проанализировали заявленные цены на газ на январь. Стоимость 1 м³ варьируется от 6,99 грн до 10,8 грн в зависимости от поставщика.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В январе газ подорожает у всех поставщиков
В январе газ подорожает у всех поставщиков
Фото: depositphotos.com

Предложения по цене на газ по состоянию на утро 28 января опубликовали 55 поставщиков, пишет специализированное издание "Газ Правда".

"Еще около 10 поставщиков до сих пор этого не сделали. Хотя газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость топлива за пять дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей", – отмечать портал.

Самую низкую цену на январь заявила компания "Газ АП", она просит 6,99 грн за 1 м³ газа, что на 66 коп. больше декабрьской стоимости. Компания Megawatt опубликовала цену на шесть копеек выше – 7,05 грн, что на 1,1 грн больше по сравнению с декабрьской ценой этого же поставщика. "Агросинтез Трейдинг" выставил цену в 7,08 грн за к1 м³, в декабре его цена была 5,95 грн. Компания "Энергетические ресурсы Украины" предлагает потребителям газ по 7,11 грн за 1 м³, "Аскания Энерджи" – по 7,20 грн за 1 м³.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" предлагает в январе покупать газ по 7,22 грн за 1 м³.

"Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне 7,39–10,8 грн за 1 м³. Сразу на 1,56 грн за 1 м³ подняла цены компания "Энер" ("Энер Сумы", "Энер Чернигов", "Энер Восток" и "Энер Винница"). Ее предложение за январь – 8,82 грн за 1 м³. На целую гривну свою цену подняла "Торговая электрическая компания". Газ у нее в январе будет стоить 9,8 грн за 1 м³", – перечислили журналисты.

Газсбыты предлагают цены выше, чем другие поставщики.

"Еще более высокие цены – у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 9,88 до 9,93 грн за 1м³. Но самую высокую цену на январь предложила компания "Львівенергозбут": 10,8 грн 1 м³", – подчеркнули в "ГазПравде".

"Обозреватель" отмечает, что облгазы связаны с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

"На сегодня облсбыты (связанные с "Региональной газовой компанией" Дмитрия Фирташа) – это основной игрок на рынке поставок газа бытовым потребителям. Компания обслуживает почти 70% рынка – более 9 млн потребителей", – сказано в публикации портала.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

Теги: газ, цены, население, облгаз, природный газ, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS