Газсбыты установили самые высокие цены на газ среди всех поставщиков – СМИ

Журналисты специализированного издания "ГазПравда" проанализировали заявленные цены на газ на январь. Стоимость 1 м³ варьируется от 6,99 грн до 10,8 грн в зависимости от поставщика.

Предложения по цене на газ по состоянию на утро 28 января опубликовали 55 поставщиков, пишет специализированное издание "Газ Правда".

"Еще около 10 поставщиков до сих пор этого не сделали. Хотя газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость топлива за пять дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей", – отмечать портал.

Самую низкую цену на январь заявила компания "Газ АП", она просит 6,99 грн за 1 м³ газа, что на 66 коп. больше декабрьской стоимости. Компания Megawatt опубликовала цену на шесть копеек выше – 7,05 грн, что на 1,1 грн больше по сравнению с декабрьской ценой этого же поставщика. "Агросинтез Трейдинг" выставил цену в 7,08 грн за к1 м³, в декабре его цена была 5,95 грн. Компания "Энергетические ресурсы Украины" предлагает потребителям газ по 7,11 грн за 1 м³, "Аскания Энерджи" – по 7,20 грн за 1 м³.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" предлагает в январе покупать газ по 7,22 грн за 1 м³.

"Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне 7,39–10,8 грн за 1 м³. Сразу на 1,56 грн за 1 м³ подняла цены компания "Энер" ("Энер Сумы", "Энер Чернигов", "Энер Восток" и "Энер Винница"). Ее предложение за январь – 8,82 грн за 1 м³. На целую гривну свою цену подняла "Торговая электрическая компания". Газ у нее в январе будет стоить 9,8 грн за 1 м³", – перечислили журналисты.

Газсбыты предлагают цены выше, чем другие поставщики.

"Еще более высокие цены – у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 9,88 до 9,93 грн за 1м³. Но самую высокую цену на январь предложила компания "Львівенергозбут": 10,8 грн 1 м³", – подчеркнули в "ГазПравде".

"Обозреватель" отмечает, что облгазы связаны с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

"На сегодня облсбыты (связанные с "Региональной газовой компанией" Дмитрия Фирташа) – это основной игрок на рынке поставок газа бытовым потребителям. Компания обслуживает почти 70% рынка – более 9 млн потребителей", – сказано в публикации портала.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.