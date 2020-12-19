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"Помните сказку о спящей красавице?" "Нафтогаз" купил компанию, владеющую правами на разведку газа

16 декабря Кабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести 100% компании "Надра Юзовская", которая владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском месторождении. Два дня спустя "Нафтогаз" ее выкупил.

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"Нафтогаз" приобрел доли у двух собственников
"Нафтогаз" приобрел доли у двух собственников
Фото: Група Нафтогаз / Facebook

18 декабря НАК "Нафтогаз України" стал собственником уставного капитала ООО "Надра Юзовская", которое владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке в Донецкой и Харьковской областях. Об этом проинформировал "Нафтогаз".

99% уставного капитала "Нафтогаз" купил у самой "Надра Юзовская", еще 1% – у дочернего предприятия НАК "Надра України" "Украинский геологический научно-производственный центр".

"Нафтогаз" сможет получить окончательные права на указанную долю после получения согласия Антимонопольного комитета Украины на концентрацию", – рассказал новый собственник.

Глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что после завершения официальных процедур компания будет готова "в кратчайшие сроки сдвинуть с места вопрос разработки Юзовской площади, который не решался годами".

"С одной стороны, мы видим в этой области большой потенциал для наращивания ресурсной базы углеводородов компании. С другой, мы уже имеем большие наработки и уникальную экспертизу, ведь ведем деятельность в непосредственной близости от этого участка", – объяснил он.

В Facebook "Нафтогазу" происходящее сравнили со сказкой о спящей красавице.

"Помните сказку о спящей красавице? Мы, конечно, на роль принца не претендуем, но хотим "разбудить и расшевелить" работы на одном очень перспективном участке", – говорится в сообщении компании.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/3674634372616321

Приобрести "Надра Юзовскую" Кабинет Министров Украины разрешил "Нафтогазу" 16 декабря.

Юзовский участок – стратегический актив для Украины, но его разработка связана с рядом экономических и политических рисков. "Нафтогаз" является оптимальным партнером государства, который готов взять эти риски на себя и инвестировать в разведку участка, сказано в сообщении.

Площадь Юзовского участка составляет почти 7886 км². В мае 2012 года транснациональная корпорация Shell выиграла конкурс на право его разработки. В 2015 году в связи с боевыми действиями на востоке Украины и резким падением цен на нефть Shell прекратила разведработы и вышла из соглашения о разделе продукции.

После этого был проведен новый конкурс. В июле 2016 года НАК "Надра України" сообщила, что его победителем стала компания Yuzgas B.V. (Нидерланды). Агентство LIGA.net выяснило, что эта фирма была зарегистрирована в Нидерландах 14 июня 2016 года специально под разработку Юзовского участка, где, вероятно, находятся залежи сланцевого газа. 100% компании принадлежит люксембургскому фонду Emerstone Energy, которым владеет компания по управлению активами Emerstone Capital Partners. Обе структуры также созданы в 2016 году.

В октябре 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции по Юзовской газовой площади в пользу компании Yuzgas B.V. (Нидерланды).

14 декабря 2020 года группа "Нафтогаз" обратилась в Антимонопольный комитет Украины относительно получения разрешения на приобретение корпоративных прав на ООО "Надра Юзовская", которое владеет правом на разработку Юзовского участка углеводородов в Донецкой и Харьковской областях.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Надра України, углеводороды, соглашение
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