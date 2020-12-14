"Нафтогаз" заявил о намерении возобновить разведку газа на Юзовском месторождении

"Нафтогаз" попросил у Антимонопольного комитета Украины разрешения на покупку корпоративных прав фирмы, которая владеет правами на разработку газового месторождения в Харьковской и Донецкой областях.

14 декабря НАК "Нафтогаз України" готов в ближайшее время возобновить разведку газа на Юзовском месторождении в Харьковской и Донецкой областях. Об этом информирует компания "Укргазвидобування", входящая в структуру "Нафтогазу".

"Группа "Нафтогаз" обратилась в Антимонопольный комитет Украины относительно получения разрешения на приобретение корпоративных прав на ООО "Надра Юзовская", которое владеет правом на разработку Юзовского участка углеводородов в Донецкой и Харьковской областях. В течение последних шести лет работы на Юзовской площади не ведутся, что приводит к потере государством газа и налогов. Тогда как "Нафтогаз" будет готов начать работы на ней сразу после завершения официальных процедур", – говорится в сообщении.

"Укргазвидобування" отмечает, что на открытом конкурсе в 2012 году "победила международная компания Shell, но впоследствии приняла решение выйти из проекта".

"Нафтогаз" уже оценил Юзовский участок по имеющимся геологическим данным. Более того, компания разрабатывает Святогорское месторождение, которое находится в центре Юзовского участка. Еще более 20 площадей компании граничат с ней или расположены в непосредственной близости", – объяснили в добывающей компании.

Площадь Юзовского участка составляет почти 7886 км². В мае 2012 года транснациональная корпорация Shell выиграла конкурс на право его разработки. В 2015 году в связи с боевыми действиями на востоке Украины и резким падением цен на нефть Shell прекратила разведработы и вышла из соглашения о разделе продукции.

После этого был проведен новый конкурс. В июле 2016 года НАК "Надра України" сообщила, что его победителем стала компания Yuzgas B.V. Издание "ЛІГАБізнеcІнформ" выяснило, что эта фирма была зарегистрирована в Нидерландах 14 июня 2016 года специально под разработку Юзовского участка, где, вероятно, находятся залежи сланцевого газа. 100% компании принадлежит люксембургскому фонду Emerstone Energy, которым владеет компания по управлению активами Emerstone Capital Partners. Обе структуры также созданы в 2016 году.

В октябре 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции по Юзовской газовой площади в пользу компании Yuzgas B.V. (Нидерланды).