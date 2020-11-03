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Турецкое судно "Фатих" прибыло на разведку газового месторождения в Черном море

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сказал, что в Черном море планируется разведать до 40 скважин.

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Судно "Фатих" продолжит работы на участке месторождения "Сакарья"
Судно "Фатих" продолжит работы на участке месторождения "Сакарья"
Фото: ЕРА

Турецкое исследовательское судно "Фатих", снабженное буровой установкой, прибыло в район поисковой скважины "Тюркали-1" в Черном море. Об этом сообщило 3 ноября в Twitter Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

По данным ведомства, судно продолжит работы на участке газового месторождения "Сакарья".

"Судно будет вести бурение первой разведочной скважины. Бур будет работать на "Тюркали-1", – сказано в сообщении.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в комментарии турецкому изданию Daily Sabah 30 октября сказал, что в Черном море планируется разведать от 30 до 40 скважин. 

"Мы говорим о плане на семь-восемь лет вперед. Но первую добычу мы произведем в 2023 году. Если к 2023 году мы закроем восемь – десять скважин, значит, мы начали добычу. Все работы в регионе мы хотим завершить к 2028 году", – сказал Донмез.

Донмез добавил, что в январе следующего года к "Фатиху" присоединится буровое судно "Кануни", которое сейчас находится у Стамбула.

Судно "Фатих" с 19 сентября находилось в турецком черноморском порту Зонгулдак на техническом обслуживании и для пополнения запасов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 августа объявил об обнаружении в Черном море месторождения, с объемом резерва в 320 млрд м³ газа, пишет Анадолу

Теги: Турция, газ, Черное море, судно
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