Турция возобновила разведку нефтегазового шельфа в Восточном Средиземноморье. США и Греция обеспокоены

Греция заявляет о возобновлении исследования Турцией нефтегазового шельфа на своей территории к югу от острова Кастелоризо. Госдепартамент США уже высказал сожаление в связи с этим фактом.

Турецкое исследовательское судно Oruç Reis прибыло в Восточное Средиземноморье, чтобы с приступить к сейсморазведке. Об этом сообщили 12 октября в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции со ссылкой на главу ведомства Фатиха Донмеза.

"Завершились работы по техническому обслуживанию судна Oruç Reis. Оно было поставлено на якорь, чтобы сделать снимок Средиземного моря", – рассказали в турецком министерстве.

Власти Турции выпустили международное уведомление Navtex, которым Анкара зарезервировала район для проведения геологоразведочных работ в Средиземном море исследовательским судном Oruç Reis, уточнило 14 октября турецкое агентство "Анадолу". Это уведомление действует с 12 по 22 октября этого года, сообщило агентство.

Судно Oruç Reis способно проводить исследования и делать снимки шельфа на глубине от 8 тыс. (в трехмерном режиме) до 15 тыс. метров (в двухмерном изображении).

МИД Греции назвало действия Турции угрозой для стабильности в регионе. В ведомстве уточнили, что турки хотят исследовать греческий континентальный шельф к югу от острова Кастелоризо.

Госдепартамент США высказал сожаление в связи с возобновлением Турции исследований в районах Восточного Средиземноморья.

"Принуждение, угрозы, запугивание и военная деятельность не снимут напряженности в Восточном Средиземноморье. Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией. Односторонние действия не могут укрепить доверие и не приведут к долгосрочным решениям», – сказано в заявлении ведомства от 11 октября.

В Анкаре считают, что именно Греция и Кипр усиливают напряженность в Эгейском и Средиземном морях.

"Существует серьезное несоответствие в том, что США критикуют проводимую нашим судном Oruc Reis сейсмическую исследовательскую деятельность на континентальном шельфе Турции и при этом отрицают юридическую обоснованность карты Севильи, на основании которой Греция и Кипр выдвигают свои максималистские требования в вопросе морской юрисдикции в Восточном Средиземноморье. Это несоответствие наблюдается и в заявлениях ряда стран ЕС", – говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя, которое опубликовано 13 октября.

Отношения Турции и Греции обострились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье, где в 2009 году обнаружили крупные нефтегазовые месторождения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Афины не соблюдают договоренности с Анкарой. По его словам, Греция сама возобновила буровые работы вопреки соглашениям.

Первые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году. На Кипре тогда произошел госпереворот, страна разделилась на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.

Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По его словам, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными.

Евросоюз в октябре обвинил Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, Совет ЕС намекнул на санкции.