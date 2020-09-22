"Пошел на х...й, Эрдоган". Президент Турции обратился в прокуратуру из-за заголовка в статье греческой газеты

18 сентября греческая газета Dimokratia выпустила статью с заголовком "Siktir git, Mr. Erdogan" ("Пошел на х...й, господин Эрдоган"), посвященную напряжению между странами. Адвокаты президента Турции Реджепа Эрдогана считают, что издание нарушило ст. 299 Уголовного кодекса Турции (публичное оскорбление президента).

Президент Турции Реджеп Эрдоган подал в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против руководства греческой газеты Dimokratia, которая 18 сентября выпустила статью с заголовком "Пошел на х...й, Эрдоган" на первой полосе.

Об этом 21 сентября написала турецкая газета Daily Sabah.

Адвокаты Эрдогана считают, что издание нарушило ст. 299 Уголовного кодекса Турции (публичное оскорбление президента), пишет "Анадолу".

Статья Dimokratia с заголовком "Siktir git, Mr. Erdogan", первая часть которого была продублирована на английском (F...ck you) и который переводится как "Пошел нах...й, господин Эрдоган", посвящена напряжению в отношениях между Грецией и Турцией. Материал, который вышел в печатной версии газеты, проиллюстрировали фотографией президента Турции. Титульную страницу издание опубликовало в Facebook.

Фразу из заголовка в Турции назвали оскорбительной. Министерство иностранных дел вызвало посла Греции Михаэля-Кристоса Диамессиса и "жестко ответило за вульгарный заголовок", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как пишет Hurriyet, он сказал, что свобода прессы "не означает свободу оскорблений". Выбор заголовка осудили и в МИД Греции, писала газета.

Пресс-секретарь правительства Греции Стелиос Петсас 19 сентября заявил в Twitter о недопустимости таких высказываний в адрес иностранного лидера.

"Свобода слова и независимость прессы ценятся греческим народом и охраняются нашей конституцией. Однако это не отменяет обязанности уважать иностранного лидера. Оскорбительные выражения противоречат нашим ценностям и могут быть только осуждены", – написал он.

Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) September 19, 2020

Редакция Dimokratia 21 сентября заявила, что фраза в адрес Эрдогана была "более мягкой по своей сути, чем вызовы, с которыми наша страна ежедневно сталкивается со стороны турецких официальных лиц".