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Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом перемирие на Донбассе, совместные инфраструктурные проекты, вопросы двусторонней торговли и сотрудничество в оборонной сфере.

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Эрдоган и Зеленский обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества
Эрдоган и Зеленский обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Эрдоган поздравил Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости Украины. Он заявил, что рад активизации двусторонних отношений, несмотря на пандемию.

Также турецкий лидер приветствовал установление режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодарен, что вы это вспомнили. Действительно, сегодня уже 27 дней с тех пор, как продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь, ни один военный не был ранен", – сказал Зеленский.

Лидеры также положительно оценили возобновление авиасообщения между странами, что создало возможности для туристических поездок.

Зеленский поздравил президента Турецкой Республики с открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, разработка которых будет способствовать повышению энергетической безопасности Турции и стран региона.

Кроме этого, президенты обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов, в частности строительство дорог в Украине и жилья для 500 семей внутренних переселенцев из аннексированного Крыма.

Зеленский также призвал Эрдогана исключить Украину из перечня стран, с которых взимаются дополнительные пошлины, и придерживаться паритетных условий двусторонней торговли.

"Только в апреле – июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", – сказал президент Украины.

Турецкий лидер ответил, что поручит проработать этот вопрос соответствующим ведомствам.

Зеленский выразил надежду, что до конца текущего года странам удастся заключить договор о сотрудничестве в сфере обороны.

Эрдоган пригласил президента Украины посетить Турцию.

В феврале 2020 года Эрдоган находился с рабочим визитом в Киеве. Лидеры двух стран, в частности, договорились о взаимном признании водительских удостоверений, а также о предоставлении Турцией $36 млн военной помощи Украине.

В августе 2019 года Зеленский посещал Анкару.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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