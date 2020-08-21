Эрдоган превратил в мечеть византийский монастырь Хора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 21 августа указ, которым превратил в мечеть монастырь Хора, на территории которого располагается церковь Христа Спасителя в Полях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал превратить в мечеть стамбульский монастырь Хора. Об этом говорится в указе Эрдогана от 21 августа. Указ опубликован в официальной газете Турции T.C. Resmî Gazete.

"Постановление Совета министров от 1945 года об использовании мечети Хора в качестве музея и музейной базы было отменено решением департамента Государственного совета. Мечеть Хора передана управлению по делам религий", – сказано в указе Эрдогана.

В указе уточняется, что мечеть открыта для богослужений.

Монастырь Хора расположен в историческом районе Фатих. На территории монастыря находится известная церковь Христа Спасителя в Полях. Это наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь. Монастырь Хора входит в число памятников всемирного наследия. Монастырь построили в 6-м веке. Его уже превращали в мечеть в 1511 году после захвата турками Константинополя. Тогда все изображения византийского периода в церкви были заштукатурены.

Эрдоган 10 июля подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

США и Европа осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии. Решение турецких властей было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, отметили в комиссии по свободе религии в мире.