Богослужения в Айя-София возобновятся 24 июля – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал уважать решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

Религиозные церемонии в мечети Айя-София в Стамбуле возобновятся 24 июля, после проведения подготовительных мероприятий, об этом 10 июля заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время обращения к нации, сообщает агентство Anadolu.

Он призвал уважать решение турецкого суда по возвращению собора Святой Софии статуса мечети. Эрдоган подчеркнул, что возражения против судебного постановления будут расцениваться как нарушение турецкого суверенитета.

Президент Турции подчеркнул, что двери мечети Айя-София будут открыты для всех, включая туристов.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть. В 1935 году он получил статус музея. В 1985 году Софийский собор был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.