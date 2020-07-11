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США и Европа осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии

Комиссия США по свободе религии в мире осудила решение Госсовета Турции о преобразовании собора Святой Софии в мечеть. Решение Турции раскритиковали также в Европейском союзе.

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Комиссия по свободе религии осудила "недвусмысленную политизацию собора Святой Софии"
Комиссия по свободе религии осудила "недвусмысленную политизацию собора Святой Софии"
Фото: depositphotos.com

Решение турецких властей об изменении статуса музея собора Святой Софии было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, об этом заявил 10 июля заместитель председателя комиссии по свободе религии в мире Тони Перкинс.

"Комиссия осуждает недвусмысленную политизацию собора Святой Софии, архитектурного чуда, которое так долго считалось заветным свидетельством сложной истории и богатого разнообразия. Как христиане, так и мусульмане придают большое культурное и духовное значение собору Святой Софии, чья универсальная ценность для человечества была подтверждена включением в список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 1985 году", – отмечено в заявлении.

Комиссия рекомендовал Государственному департаменту включить Турцию в список стран, которые допускают серьезные нарушения свободы вероисповедания и терпимости.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение Турции, сообщила пресс-служба ЕС 10 июля.

"Собор Святой Софии имеет символическую, историческую и универсальную ценность. В Турции сложились устоявшиеся традиции сохранения культуры, а также признанная традиция интеллектуальной и культурной открытости. Решение Государственного совета Турции и президента Эрдогана передать памятник управлению по делам религии вызывает сожаление", – подчеркнул Боррель.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть. В 1935 году он получил статус музея. В 1985 году Софийский собор был включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Религиозные церемонии в мечети Айя-София в Стамбуле возобновятся 24 июля, после проведения подготовительных мероприятий, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Теги: США, Турция, Реджеп Эрдоган, Стамбул, Жозеп Боррель
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