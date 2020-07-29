Парламент Турции усилил контроль за соцсетями

Турецкий парламент принял поддерживаемый правительством закон, регулирующий социальные сети. Об этом свидетельствуют результаты голосования на странице парламента в Twitter.
Правящая партия президента Турции Реджепа Эрдогана, имеющая большинство в парламенте с союзной националистической партией, поддержала законопроект.
Парламент начал обсуждение новых правил 28 июля, а о его принятии объявили утром 29 июля.
"Номер S.: 226. Начались переговоры по внесению изменений в закон "Об организации публикаций в интернете и борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью этих публикаций", – сказано в сообщения парламента по итогам голосования.
(S. Sayısı: 226) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşmelere başlandı.— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) July 28, 2020
Закон обязывает зарубежные сайты социальных сетей назначать турецких представителей для контроля контента и устанавливает сроки удаления материалов.
Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течение 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы.
Также предусмотрены значительные сокращения трафика. Законопроект требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.