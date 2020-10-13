Завершено строительство газопровода, по которому азербайджанский газ будут транспортировать в Европу

Трансадриатический газопровод заполнен азербайджанским газом от греческо-турецкой границы до терминала на юге Италии.

Строительство трубопровода велось почти четыре с половиной года Фото: ЕРА

Завершено строительство Трансадриатического газопровода (TAP), благодаря которому газ из Азербайджана будет транспортироваться в Европу. Об этом говорится в заявлении консорциума TAP AG, которое опубликовано 12 октября.

Трубопровод уже заполнен от греческо-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии.

Строительство велось на протяжении почти четырех с половиной лет.

TAP AG завершает подготовку к запуску коммерческих операций; ожидается, что точка соединения между трубопроводом и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Италии будет готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года, сказано на сайте консорциума.

TAP будет транспортировать природный газ из месторождения Шах-Дениз II в азербайджанском секторе Каспийского моря. Трубопровод протяженностью 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе, пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море и выходит на берег в Южной Италии.

Пакет акций TAP поделен между компаниями BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

В июне 2019 года газ из азербайджанского месторождения Шах-Дениз впервые достиг границы с Европой по газопроводу TANAP. 30 ноября 2019 года в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония подключения TANAP к TAP.