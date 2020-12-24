Глава “Киевоблгаза” Дронов призвал местные власти срочно заняться новыми договорами для газоснабжения бюджетной сферы

В процессе реорганизации районов остался нерешенным вопрос о передаче на баланс ликвидированными субъектами новым организациям газопотребляющих объектов, заявили в АО "Киевоблгаз".

24 декабря по инициативе главы правления АО "Киевоблгаз" Дмитрия Дронова состоялось селекторное совещание правления "Киевоблгаза" с руководством Киевской областной государственной администрации и представителями объединенных территориальных общин о крайне критической ситуации, связанной с образованием и ликвидацией районов области. Об этом АО "Киевоблгаз" сообщил в Facebook 24 декабря.

"В процессе реорганизации районов остался нерешенным вопрос о передаче на баланс ликвидированными субъектами новым организациям газопотребляющих объектов. В случае отсутствия договоров на распределение природного газа они не имеют права использовать природный газ из газораспределительной системы, поскольку такое потребление является несанкционированным отбором газа и основанием для прекращения газоснабжения. В связи с этим АО "Киевоблгаз" будет вынуждено начать процедуру отключения таких потребителей от газоснабжения", – говорится в сообщении.

Всего в Киевской области 1511 объектов социальной сферы, подпадающих под перечень.

"Во время совещания выделены 495 объектов, которые могут быть отключены. АО "Киевоблгаз" со своей стороны сделает все возможное для бесперебойного и безаварийного газоснабжения своих потребителей. Органам местного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки перезаключить данные договоры", – добавили в АО "Киевоблгаз".