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Воровство газа несет риск безопасности жизни людей

В Киевской области почти 8 тыс. предприятий. Начиная с 2016 года выявлено более 1,3 тыс. вмешательств в работу счетчиков газа. По статистике, это каждое седьмое предприятие.

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В "Киевоблгазе" призвали сообщать о незаконных действиях с природным газом
В "Киевоблгазе" призвали сообщать о незаконных действиях с природным газом
Фото: pixabay.com

Воровство газа подвергает опасности жизни людей и их здоровье. Если в 2016 году таких нарушений было только 62, то уже через год эта цифра выросла почти в шесть раз и стала постоянно увеличиваться. На конец 2019 года показатель достиг 1337 зафиксированных фактов.

С 2017 года отдел экономической безопасности "Киевоблгаза" совместно с топ-менеджментом компании разработал кардинально новую стратегию работы по выявлению незаконных действий. К работе были привлечены высокотехнологичное оборудование и новое программное обеспечение, которое позволяет выявлять факты вмешательств в работу промышленных счетчиков и незаконные врезки в систему газоснабжения.

Нарушения участились со стремительным ростом цен на природный газ. Владельцы предприятий таким образом пытаются удешевить себестоимость произведенной продукции.

"Наряду с борьбой с незаконным отбором газа принимаются меры по обеспечению безопасности потребителей в том числе и работников указанных предприятий чтобы руководство такими действиями не подвергало их и окружающих опасности", – отмечает директор по безопасности АО "Киевоблгаз" Игорь Мозоль.

Все материалы по фактам нарушений направлены в правоохранительные органы или суд. За последние четыре года мошенникам было начислено штрафов более чем на 37 млн грн. На сегодня уже уплачено 22 млн грн. В случаях, когда предприятия не могут оплатить штраф, это приводит к аресту и списанию имущества.

Если вы владеете информацией о незаконных действиях с природным газом, сообщайте по телефонам 104 или 102.

Теги: кража, штраф, безопасность, Киевоблгаз, природный газ
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