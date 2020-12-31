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Зеленский заявил, что "Нафтогаз" поставляет украинцам самый дешевый газ среди 50 компаний

По словам президента Украины Владимира Зеленского, такие государственные компании, как "Нафтогаз", нужны, чтобы создавать "выгодные возможности для обычных людей".

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Фото: ЕРА

У НАК "Нафтогаз України" самый дешевый газ среди всех поставщиков в стране. Об этом 31 декабря во время визита в Ивано-Франковскую область сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует его сайт.

"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. "Нафтогаз" должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле", – сказал глава государства.

В Офисе президента Украины отметили, что на сегодняшний день газ домохозяйствам в Украине поставляют более 50 компаний.

Зеленский заявил, что обсудил вопрос цен с главой "Нафтогазу" Андреем Коболевым и выяснил, что у государственной компании "сегодня самые дешевые цены среди всех поставщиков": 7,22 грн/м³ при средней стоимости поставок областными газсбытами в 9,9 грн/м³.

"Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем "Нафтогаз", – рассказал Зеленский.

Он призвал представителей власти на местах "разъяснять людям, как можно сэкономить на платежках за газ, в частности выбирая государственного поставщика, а также пользуясь услугами государственного "Ощадбанка" для смены поставщика газа и проведения расчетов".

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

"Нафтогаз" повысил цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года до 7,22 грн за м³ (с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Специализированное издание "ГазПравда" сообщало, что более низкую стоимость, чем "Нафтогаз", имеет топливо компании "Газ АП" (6,99 грн), Megawatt (7,05 грн), "Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн), "Энергетические ресурсы Украины" (7,11 грн) и "Аскания Энерджи" (7,20 грн).

Теги: газ, НАК Нафтогаз, цены, Владимир Зеленский, украинцы
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