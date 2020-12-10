Услуги ЖКХ подорожали на 8% за месяц, цена газа стала рекордной – глава Жилищного союза Украины

В ноябре 2020 года газ в Украине подрожал на 26%, относительно ноября 2019-го он вырос в цене на 39,4%. Средняя цена топлива составила 9860 грн за тысячу кубометров. Это самая высокая цена на газ в Украине для населения за все годы независимости, сообщил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Тарифы в Украине будут расти и дальше, отмечают в Жилищном союзе Украины Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Госстат Укарины опубликовал индекс потребительских цен в ноябре 2020 года, согласно которым услуги ЖКХ подорожали на 8% за месяц. Об этом написал в Facebook 10 декабря глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

По информации Госстата, это произошло за счет увеличения цен на газ на 26,7% и тарифов на отопление на 8,6.

"Относительно же ноября 2019-го газ подорожал аж на 39,4%. То есть, средняя цена на газ в ноябре – 9860 грн. за тысячу кубов (в ноябре 2019-го была 7068 грн). Это уже самая высокая цена на газ в Украине для населения за все годы независимости", – отметил Скубченко.

Он подчеркнул, что выросли тарифы на отопление и воду на 20%, абонплата за газ – на 50%. Тарифы на электроэнергию будут увеличены.

"С 1 мая слуги [президента Украины Владимира] Зеленского законом ввели новые абонплаты по каждой коммунальной услуге и новые услуги – обслуживание внутридомовых сетей. Сразу после карантина норма оплаты услуг ЖКХ субсидиантам будет увеличена с 15% до 20%. Впервые с 1998 года ее увеличил Зеленский. Во время кризиса власть увеличивает расходы самых бедных, а после кризиса – еще и 5% дохода дополнительно отнимет у них", – отметил глава Жилищного союза.

Скубченко считает, что тарифы будут увеличивать и в дальнейшем, при этом качество услуг ЖКХ лучше не станет.

За 10 месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатило 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.