В Харьковской области жители перекрыли трассу из-за подорожания газа

Общественный порядок никто не нарушал, сообщили в полиции.

В акции участвовали около 40 человек Фото: hk.npu.gov.ua

В городе Валки Харьковской области люди перекрывали дорогу, протестуя против повышения тарифов на газ.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Около 40 граждан ходили по пешеходному переходу с целью выражения протеста против роста тарифов", – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что общественный порядок во время акции охраняли более 30 полицейских. Нарушений порядка не было. Мирная акция длилась около часа. В это время движение транспорта было временно ограничено.

Трассу М-03 Киев-Харьков-Должанский перекрывали с 12 до 13 часов, сообщает Цензор.net. За это время на месте протеста образовалась большая пробка. Люди ходили по пешеходному переходу и скандировали "Ганьба!".

4 января в знак протеста против повышения тарифов на газ люди перекрывали дорогу в Полтавской области, 6 января – в Прикарпатье.

24 декабря 2020 года Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал. Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

НАК "Нафтогаз України" увеличила на декабрь оптовую цену на природный газ на 873,28 грн за 1 тыс. м³ – до 7323,72 грн – для предприятий тепловой коммунальной энергетики.

28 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.