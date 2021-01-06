На Прикарпатье протестующие перекрыли трассу национального значения

На Прикарпатье местные жители в знак протеста против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Ивано-Франковск – Черновцы.

Люди протестуют против повышения цен на газ Фото: FirstSnyatynJournal / Facebook

В Ивано-Франковской области в городе Снятин протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Н-10 Ивано-Франковск – Черновцы. Об этом сообщается в Facebook-группе "Снятинчани".

"Снятинчане сегодня перекрыли движение по трассе Н-10 в микрорайоне Кулачин", – написал участник группы Михаил Радевич.

В комментариях отмечается, что это акция протеста из-за повышения цен на газ и его транспортировку. На фотографиях с акции люди держат рукописные плакаты с надписями "Помогите согреться украинцам" и другими, посвященными цене на газ.

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НАК "Нафтогаз України" увеличила на декабрь оптовую цену на природный газ на 873,28 грн за 1 тыс. м³ – до 7323,72 грн – для предприятий тепловой коммунальной энергетики.

28 декабря 2020 премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.