Кабмин введет госрегулирование цены на газ в Украине

Кабинет Министров Украины ограничит цену на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
На совещании у президента Украины Владимира Зеленского был принят ряд решений, проинформировал премьер.
"Предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или до завершения отопительного сезона", – сказал он.
Цены ограничиваются в связи с карантином и резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в зимние месяцы.
"Предложенная цена, которая установится, – 6,99 грн за м³. На сегодняшний день это самая низкая биржевая цена на украинской бирже", – сказал он.
Некоторые облгазы, по информации Шмыгаля, продают газ потребителям по 10 грн за м³ и более.
"Это существенное снижение почти на 30% и более для украинцев в цене на газ. Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена может вырасти до 12 грн и более", – подчеркнул он.
Глава Кабмина, понимая эти риски, дал распоряжение Минэнергетики, Минюсту, Минэкономики и центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о внедрении государственного регулирования цены на газ в период карантина.
Глава правительства Украины ранее говорил о двух планах существенного снижения тарифов на газ для населения. Первый – это формирование тарифов на газ по формуле: "цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину" – с временным ограничением маржи для газопоставщиков, его предлагает Министерство энергетики. Второй план (от "Нафтогазу") предусматривает усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз".
В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).
После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.