Кабмин введет госрегулирование цены на газ в Украине

Цена в 6,99 грн за м³ газа устанавливается государством в связи с карантином и резким ростом биржевых цен на газ в зимний период, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров Украины ограничит цену на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского был принят ряд решений, проинформировал премьер.

"Предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или до завершения отопительного сезона", – сказал он.

Цены ограничиваются в связи с карантином и резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в зимние месяцы.

"Предложенная цена, которая установится, – 6,99 грн за м³. На сегодняшний день это самая низкая биржевая цена на украинской бирже", – сказал он.

Некоторые облгазы, по информации Шмыгаля, продают газ потребителям по 10 грн за м³ и более.

"Это существенное снижение почти на 30% и более для украинцев в цене на газ. Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена может вырасти до 12 грн и более", – подчеркнул он.

Глава Кабмина, понимая эти риски, дал распоряжение Минэнергетики, Минюсту, Минэкономики и центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о внедрении государственного регулирования цены на газ в период карантина.